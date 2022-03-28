У Києві та області змінили час комендантської години: коли буде діяти

У Києві та області змінили час комендантської години: коли буде діяти

Вперше комендантську годину в столиці запровадили 24 лютого.

У Києві та області змінюється час комендантської години.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко 28 березня.

"Від сьогодні, від 28 березня, комендантська година буде розпочинатися на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше", - наголосив мер Кличко.

Таким чином вона триватиме від 21:00 до 6:00.

До слова, комендантську годину в українській столиці запровадили 24 лютого. Вона діяла від 22:00 до 07:00. Втім, кілька разів змінювали тривалість. Іноді комендантську годину посилювали на півтори доби.

Як повідомлялося, у Києві в Дарницькому районі внаслідок влучання залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Відомо, що інцидент стався пізно увечері 27 березня. На місці події бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.

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