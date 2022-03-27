"Друга армія світу" продовжує красти продукти в українців: цього разу картоплю

Голодні російські окупанти як не мародерять, то крадуть їжу.
Голодні російські військові втрачають в Україні не лише техніку та вищий особовий склад, але і свої запаси.
Тому загарбники продовжують красти українське продовольство.
Цього разу в мережу потрапило фото російського танку у місті Славутич на Київщині, на якому лежать кілька мішків картоплі.
Фото оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, у мережі показали відео, як російські військові з палицями крали курей на подвір'ї українців.
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