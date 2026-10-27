Трагедія у Києві: з-під завалів урятували песика, господарка якого загинула (відео)

Врятований песик / © ГУ ДСНС у Києві

Реклама

У Києві у ніч проти вівторка, 27 жовтня, з-під завалів надзвичайники врятували маленького песика.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Facebook.

Реклама

Власниця тварини, на жаль, загинула.

Реклама

«Наляканий і травмований він вижив, але його господарка, на жаль, загинула. Надавши першу допомогу, вогнеборці спільно з поліцією передали його до найближчої ветлікарні», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники також повідомили, що пізніше біля паркану знайшли ще одного собаку: бідолаха теж був поранений, тихо лежав і вірно чекав, але, на жаль, теж не дочекався свого господаря.

«Ця відданість просто крає серце, — зазначає пресслужба ДСНС Києва. — Наші захисники та рятувальники ризикують усім, аби зберегти кожне життя! Як писав Василь Симоненко: „Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя“. Дякуємо, наші Надзвичайні!».

Раніше повідомлялося, що напередодні увечері та посеред ночі 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Остання повітряна тривога червоного рівня тривала від від 03:25 до 04:21. Наслідки атаки фіксують у у шести районах міста.

Реклама

За даними місцевої влади, зокрема, під під час вечірньої і нічної хвиль росіяни атакували Деснянський, Дніпровський, Подільський і Оболонський райони.

У Деснянському районі пошкоджено ТРЦ «Проспект» і супермаркет «Ашан». Зокрема, у ньому вибиті вікна, пошкоджені фасад і покрівля. Супермаркет наразі не працює, однак працівники перебувають на місці.

Зранку мер столиці Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, а 14 отримали травми. Водночас у Нацполіції уточнили, що Деснянському районі загинула 46-річна жінка. Серед потерпілих є двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

У столиці пошкоджено багатоповерхові і приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

Реклама

Крім того, РФ вкотре вдарила по Південному мосту і пошкодила інфраструктуру метро. Рух переправою зупинено.

Новини партнерів

Новини партнерів