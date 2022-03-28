В Киеве и области изменили время комендантского часа: когда будет действовать

В Киеве и области изменили время комендантского часа: когда будет действовать

Впервые комендантский час в столице был введен 24 февраля.

В Киеве и области меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко 28 марта.

"С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше", — подчеркнул мэр Кличко.

Таким образом, она продлится с 21:00 до 6:00.

К слову, комендантский час в украинской столице ввели 24 февраля. Он действовал с 22:00 до 07:00. Впрочем, несколько раз меняли продолжительность. Иногда комендантский час усиливали на полтора дня.

Как сообщалось, в Киеве в Дарницком районе в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы. Известно, что инцидент произошел поздно вечером 27 марта. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже.

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