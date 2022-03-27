У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

У Києві від завтра почнуть вимикати опалення.
У Києві закінчується опалюваний сезон. Від 28 березня будинки та обʼєкти інфраструктури міста почнуть відключати від тепла.
Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.
У закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах відключення проводиться за письмовими заявками їхніх керівників.
"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури Києва від 28 березня 2022 року. Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їх керівників", — йдеться у документі.
Нагадаємо, у Дніпрі вже 31 березня вимкнуть централізоване опалення. Це пов'язано із підвищенням середньодобової температури до +8.
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