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У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

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У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

pixabay.com

У Києві від завтра почнуть вимикати опалення.

У Києві закінчується опалюваний сезон. Від 28 березня будинки та обʼєкти інфраструктури міста почнуть відключати від тепла.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

У закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах відключення проводиться за письмовими заявками їхніх керівників. 

"Закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури Києва від 28 березня 2022 року. Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їх керівників", — йдеться у документі.

Нагадаємо, у Дніпрі вже 31 березня вимкнуть централізоване опалення. Це пов'язано із підвищенням середньодобової температури до +8.

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