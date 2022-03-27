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В Киеве начнут выключать отопление: названа дата

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В Киеве начнут выключать отопление: названа дата

pixabay.com

В Киеве с завтрашнего дня начнут выключать отопление.

В Киеве заканчивается отапливаемый сезон. С 28 марта дома и объекты инфраструктуры начнут отключать от тепла.

Соответствующее распоряжение подписал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

В учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях отключение производится по письменным заявкам их руководителей.

"Окончить отопительный период жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры Киева с 28 марта 2022 года. Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей", — говорится в документе.

Напомним, в Днепре уже 31 марта отключат централизованное отопление. Это связано с повышением среднесуточной температуры до +8.

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