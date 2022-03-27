В Киеве начнут выключать отопление: названа дата

В Киеве с завтрашнего дня начнут выключать отопление.
В Киеве заканчивается отапливаемый сезон. С 28 марта дома и объекты инфраструктуры начнут отключать от тепла.
Соответствующее распоряжение подписал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
В учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях отключение производится по письменным заявкам их руководителей.
"Окончить отопительный период жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры Киева с 28 марта 2022 года. Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей", — говорится в документе.
Напомним, в Днепре уже 31 марта отключат централизованное отопление. Это связано с повышением среднесуточной температуры до +8.
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