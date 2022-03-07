Якщо маєте фінансову та технічну можливість: киян просять оплатити комуналку

Якщо маєте фінансову та технічну можливість: киян просять оплатити комуналку

Підприємства житлово-комунального господарства міста продовжують працювати.

Мешканців Києва просять вчасно оплачувати комунальні послуги, якщо є фінансова та технічна можливість.

Підприємства житлово-комунального господарства столиці продовжують виконувати свою роботу, забезпечуючи тепло, воду, електроенергію та зв'язок.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони.

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"Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт", - йдеться у повідомленні.

У КМДА також зазначили, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Киян просять відсортовувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни:

викидайте до контейнерів, насамперед, лише органіку та засоби гігієни;

поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні;

не викидайте відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

Нагадаємо, через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів.