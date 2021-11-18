Ексмера Києва Омельченка шпиталізовано з коронавірусом

У Олександра Омельченка уражені легені.
Колишній мер Києва, глава фракції "Єдність" у Київраді Олександр Омельченко шпиталізований із коронавірусом.
У Олександра Омельченка уражені легені.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради.
"Він зараз у непростому стані, враховуючи і вік, і рівень ураження легень", – зазначив Кличко.
Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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