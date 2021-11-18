Ексмера Києва Омельченка шпиталізовано з коронавірусом

У Олександра Омельченка уражені легені.

Колишній мер Києва, глава фракції "Єдність" у Київраді Олександр Омельченко шпиталізований із коронавірусом.

У Олександра Омельченка уражені легені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради.

"Він зараз у непростому стані, враховуючи і вік, і рівень ураження легень", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: