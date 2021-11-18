Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован с коронавирусом

У Александра Омельченко поражены легкие.
Бывший мэр Киева, глава фракции "Єдність" в Киевсовете Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом.
У Александра Омельченко поражены легкие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия пленарного заседания Киевского городского совета.
"Он сейчас в непростом состоянии, учитывая и возраст, и уровень поражения легких", – отметил Кличко.
Напомним, в правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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