Из Киева во Львов: в Украине посылки впервые отправили беспилотником

Дорога во Львов у беспилотника занимает пять часов.
В Украине беспилотник впервые совершил почтовую отправку из терминала в терминал.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 ноября.
Десять посылок выбрали случайно: ни отправители, ни получатели не знали, что их посылки из Киева во Львов полетят со скоростью 100 километров.
Беспилотную доставку в мире уже давно практикуют. В Китае управляемые летательные аппараты приносят интернет-заказ прямо под дверь. В Австралии, США или Финляндии дронами доставляют еду под заказ. А вот беспилотную почту за границей также пока только тестируют.
Украинский беспилотник со своим испытанием справился. Сколько будет стоить такая инновационная доставка в Украине — почтовый оператор пока не посчитал. Впрочем, отмечает: хотя дорога во Львов у беспилотника занимает пять часов, это все равно быстрый способ.
“Если бы это был самолет, нам нужно транспортировать все, проходить процедуры. А все это – затраты времени”, — отметил директор департамента исследований и разработки почтового оператора Владимир Масюк.
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