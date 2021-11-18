З Києва до Львова: в Україні посилки вперше відправили безпілотником

Дорога до Львова у безпілотника займає п’ять годин.
В Україні безпілотник вперше здійснив поштове відправлення з термінала до термінала.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 листопада.
Десять посилок вибрали випадково: ані відправники, ані отримувачі не знали, що їхні пакунки із Києва до Львова полетять зі швидкістю 100 кілометрів.
Безпілотну доставку у світі вже давно практикують. У Китаї керовані літальні апарати приносять інтернет-замовлення просто під двері. В Австралії, США чи Фінляндії дронами доправляють їжу на замовлення. А от безпілотну пошту за кордоном також поки що лише тестують.
Український безпілотник зі своїм випробуванням впорався. Скільки коштуватиме така інноваційна доставка в Україні — поштовий оператор поки ще не порахував. Утім наголошує: хоча дорога до Львова у безпілотника займає п’ять годин, та це все одно найшвидший спосіб.
“Якщо б це був літак, нам потрібно транспортувати все, проходити процедури. А все це затрати часу”, — зазначив директор департаменту досліджень та розробки поштового оператора Володимир Масюк.
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