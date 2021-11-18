У Києві його позашляховик Toyota протаранив автомобіль Skoda.

Увечері в середу, 17 листопада, на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва позашляховик Toyota, за кермом якого був відомий шоумен, блогер та художник Сергій Поярков, потрапив у ДТП, протаранивши автомобіль Skoda.

Про це повідомив ТСН.ua журналіст Олексій Павловський.

Внаслідок аварії Поярков не постраждав, а от водій легковика - у лікарні.

За попередньою інформацією, Skoda рухалася на зелене світло у бік вулиці Теліги, Toyota - в цей час повертала на вулицю Білицьку. За словами правоохоронців, Поярков не надав перевагу у русі легковику.

Фото: Facebook / Нестор Воля

Водія, який був за кермом Skoda, забрала карета швидкої допомоги з травмою голови. Сергій Поярков також скаржиться на головний біль, тому коментувати аварію не захотів.

За словами патрульних водії тверезі, обставини встановлюють слідчі.

Відомий шоумен та блогер Сергій Поярков потрапив у ДТП

Нагадаємо, раніше мер російського міста Петрозаводськ (Республіка Карелія) Володимир Любарський потрапив під автівку. Момент ДТП зафіксували камери спостереження.

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