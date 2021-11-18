Відомий шоумен та блогер Сергій Поярков потрапив у ДТП

У Києві його позашляховик Toyota протаранив автомобіль Skoda.
Увечері в середу, 17 листопада, на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва позашляховик Toyota, за кермом якого був відомий шоумен, блогер та художник Сергій Поярков, потрапив у ДТП, протаранивши автомобіль Skoda.
Про це повідомив ТСН.ua журналіст Олексій Павловський.
Внаслідок аварії Поярков не постраждав, а от водій легковика - у лікарні.
За попередньою інформацією, Skoda рухалася на зелене світло у бік вулиці Теліги, Toyota - в цей час повертала на вулицю Білицьку. За словами правоохоронців, Поярков не надав перевагу у русі легковику.
Водія, який був за кермом Skoda, забрала карета швидкої допомоги з травмою голови. Сергій Поярков також скаржиться на головний біль, тому коментувати аварію не захотів.
За словами патрульних водії тверезі, обставини встановлюють слідчі.
Нагадаємо, раніше мер російського міста Петрозаводськ (Республіка Карелія) Володимир Любарський потрапив під автівку. Момент ДТП зафіксували камери спостереження.
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