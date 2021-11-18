Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 18 листопада

Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.
Станом на ранок 18 листопада у Києві зафіксовано 1483 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 242 386 людей (829 за добу)
- померли 7 055 людей (47 за добу)
У Київській області зафіксовано 165 593 випадки COVID-19 (1069 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 141 665 людей (976 за добу)
- померли 3 843 людини (42 за добу)
Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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