Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 18 листопада

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 18 листопада

Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.

Станом на ранок 18 листопада у Києві зафіксовано 1483 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 242 386 людей ( 829 за добу)

людей ( за добу) померли 7 055 людей (47 за добу)

У Київській області зафіксовано 165 593 випадки COVID-19 (1069 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 141 665 людей ( 976 за добу)

людей ( за добу) померли 3 843 людини (42 за добу)

Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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