Київ засипле першим снігом: синоптики назвали дату

Засніжити вже може в ніч проти п'ятниці, 19 листопада.
Синоптики прогнозують перший сніг у Києві у ніч проти п'ятниці, 19 листопада.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря опуститься до -1 градуса. Згідно з прогнозом, опади у вигляді мокрого снігу перейдуть у дощ, який триватиме вдень. Повітря прогріється максимум до +3 +5 градусів. Швидкість західного вітру 7-12 м/с.
Зазначається, що дощ у столиці йтиме з четверга, 18 листопада, до кінця тижня.
Як повідомлялося, орієнтовно, за даними синоптиків, з 18-19 листопада до України прийде потепління та атмосферні фронти. Вони принесуть із собою опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу.
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