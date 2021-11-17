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Київ засипле першим снігом: синоптики назвали дату

Київ засипле першим снігом: синоптики назвали дату

pixabay.com

Засніжити вже може в ніч проти п'ятниці, 19 листопада.

Синоптики прогнозують перший сніг у Києві у ніч проти п'ятниці, 19 листопада.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря опуститься до -1 градуса. Згідно з прогнозом, опади у вигляді мокрого снігу перейдуть у дощ, який триватиме вдень. Повітря прогріється максимум до +3 +5 градусів. Швидкість західного вітру 7-12 м/с.

Зазначається, що дощ у столиці йтиме з четверга, 18 листопада, до кінця тижня.

Як повідомлялося, орієнтовно, за даними синоптиків, з 18-19 листопада до України прийде потепління та атмосферні фронти. Вони принесуть із собою опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу. 

На що чекати від погоди цього тижня

На що чекати від погоди цього тижня

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