Гостинний двір стане сучасним громадським простором: проєкт уже розробляють

До реставрації будуть залучені й самі кияни.
Міністерство культури та інформаційної політики планує перетворити зруйнований Гостиний двір у Києві на сучасний громадський простір.
Про це повідомила пресслужба МКІП у Facebook.
Мінкульту наголошує, що це перший випадок в Україні, коли історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян.
"Йдеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі", — йдеться в повідомленні.
Передбачається, що до розробки концепції пам'ятки будуть залучені експерти з різних сфер, зокрема реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість.
"Представники державної та міської влади зберуться на проєктному семінарі "Гостиний двір: Фокус уваги - візія", щоб розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві", — повідомляють у Мінкульті.
Сьогодні експерти досліджують Контрактову площу, аналізують транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо. Триває також розробка проєкту протиаварійних робіт будівлі, оскільки тривалий час Гостиний двір перебував у занедбаному стані.
Також планується опитування серед киян та мешканців Подолу, за результатами якого буде вирішена доля Гостинного двору.
Нагадаємо, у Тульчині Вінницької області до кінця цього року буде завершена реконструкція площі перед Палацом Потоцьких, який є одним з найвідоміших туристичних магнітів регіону.
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