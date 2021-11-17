Гостинний двір стане сучасним громадським простором: проєкт уже розробляють

До реставрації будуть залучені й самі кияни.

Міністерство культури та інформаційної політики планує перетворити зруйнований Гостиний двір у Києві на сучасний громадський простір.

Про це повідомила пресслужба МКІП у Facebook.

Мінкульту наголошує, що це перший випадок в Україні, коли історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян.

Також читайте Зеленський анонсував реставрацію Одеського національного художнього музею

"Йдеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі", — йдеться в повідомленні.

Передбачається, що до розробки концепції пам'ятки будуть залучені експерти з різних сфер, зокрема реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість.

"Представники державної та міської влади зберуться на проєктному семінарі "Гостиний двір: Фокус уваги - візія", щоб розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві", — повідомляють у Мінкульті.

Сьогодні експерти досліджують Контрактову площу, аналізують транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо. Триває також розробка проєкту протиаварійних робіт будівлі, оскільки тривалий час Гостиний двір перебував у занедбаному стані.

Також планується опитування серед киян та мешканців Подолу, за результатами якого буде вирішена доля Гостинного двору.

Нагадаємо, у Тульчині Вінницької області до кінця цього року буде завершена реконструкція площі перед Палацом Потоцьких, який є одним з найвідоміших туристичних магнітів регіону.

Читайте також:

Що відбувається з мостом Патона у Києві: стали відомі результати огляду.

У понівеченому вогнем костелі святого Миколая в Києві знову звучатиме орган.