Проїзду по 20 грн поки не буде: Кличко пообіцяв не підвищувати ціну до кінця опалювального сезону

Проїзду по 20 грн поки не буде: Кличко пообіцяв не підвищувати ціну до кінця опалювального сезону

Кличко сказав, що розуміє, "наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян".

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

Про це очільник столиці написав на своїй сторінці в Facebook.

Собівартість

Він розповів, що метрополітен та "Київпастранс" звернулися до КМДА про підвищення цін, адже тарифи на перевезення в комунальному транспорті не відповідають собівартості. Кличко нагадав, що цьогоріч значно підскочили ціни на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу.

Як пов'язані субсидії на комуналку і вартість проїзду

Віталій Кличко розповів, що міська влада виділилв зі столичного бюджету більше 2 млрд гривень, аби не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян. Уряд ці гроші поки не компенсував.

Також з бюджету Києва постійно виділяють дотації на міський транспорт. Наприклад, цьогоріч — 4,5 млрд грн.

"Ми поставлені перед вибором: або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", — пояснює мер.

Ціни на проїзд не підвищуватимуть. Поки що

Кличко запевнив, що розуміє, "наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян".

"Питання винесене поки тільки на обговорення. Це — проєкт. А не ухвалене рішення. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка:

Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде", — пообіцяв очільник столиці.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2022 року проїзд у транспорті Києва мав здорожчати у два з половиною рази.

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