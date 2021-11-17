Киев засыплет первым снегом: синоптики назвали дату

Снежить уже может в ночь на пятницу, 19 ноября.

Синоптики прогнозируют первый снег в Киеве в ночь на пятницу, 19 ноября.



Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха опустится до -1 градуса. Согласно прогнозу, осадки в виде мокрого снега перейдут в дождь, который продлится днем. Воздух прогреется максимум до +3 +5 градусов. Скорость западного ветра 7-12 м/с.



Отмечается, что дождь в столице пройдет с четверга, 18 ноября, до конца недели.



Как сообщалось, ориентировочно, по данным синоптиков, с 18-19 ноября в Украину придет потепление и атмосферные фронты. Они принесут с собой осадки в виде дождя и мокрого снега.

Чего ждать от погоды на этой неделе

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