Проезда по 20 грн пока не будет: Кличко пообещал не повышать цену до конца отопительного сезона

Проезда по 20 грн пока не будет: Кличко пообещал не повышать цену до конца отопительного сезона

Кличко сказал, что понимает, "насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян".

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона повышать не будут.

Об этом глава столицы написал на своей странице в Facebook.

Себестоимость

Он рассказал, что метрополитен и "Киевпасстранс" обратились в КГГА о повышении цен, ведь тарифы на перевозку в коммунальном транспорте не соответствуют себестоимости. Кличко напомнил, что в эьтом году значительно подскочила цены на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

Как связаны субсидии на коммуналку и стоимость проезда

Виталий Кличко рассказал, что городские власти выделили из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян. Правительство эти деньги пока не компенсировало.

Также из бюджета Киева постоянно выделяют дотации на городской транспорт. Например, в этом году – 4,5 млрд грн.

"Мы поставлены перед выбором: или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", — объясняет мэр.

Цены на проезд не будут повышаться. Пока что

Кличко заверил, что понимает, "насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян".

"Вопрос вынесен пока только на обсуждение. Это — проект. А не принятое решение. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая:

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет", – пообещал глава столицы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года проезд в транспорте Киева должен был подорожать в два с половиной раза.

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