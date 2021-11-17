Секс на Оболони: в Киеве осудили мужчину и женщину за то, что те сняли порно на пляже и опубликовали в Сети

Секс на Оболони: в Киеве осудили мужчину и женщину за то, что те сняли порно на пляже и опубликовали в Сети

Также мужчина и женщина должны оплатить по 4413 грн за проведение экспертиз.

В Киеве суд приговорил к трем годам лишения свободы пару, которая снимала порнографические ролики и публиковала их на сайте для взрослых. Но их освободили от отбывания наказания, установив один год испытательного срока.

Об этом идет речь в приговоре Оболонского районного суда Киева.

По данным суда, в 2020 году безработная пара начала снимать порноролики и публиковать их на PornHub. В общей сложности им удалось снять 6 видео для взрослых. На одном из роликов пара занялась сексом на пляже "Африка" на Оболони и опубликовала это в Сети.

Мужчине из Киева и его спутнице из Мариуполя инкриминировали нарушение закона по ч. 3 ст. 301 УК Украины.

Суд признал мужчину и женщину виновными и приговорил их к трем годам лишения свободы. Однако впоследствии суд освободил их от отбывания наказания и установил год испытательного срока. Также мужчина и женщина должны оплатить по 4413 грн за проведение экспертиз.

Читайте также:

Во Львове пара во время онлайн-лекции занялась сексом