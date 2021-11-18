Известный шоумен и блогер Сергей Поярков попал в ДТП

В Киеве его внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda.
Вечером в среду, 17 ноября, на улице Кирилловской в Подольском районе Киева внедорожник Toyota, за рулем которого находился известный шоумен, блоггер и художник Сергей Поярков, попал в ДТП, протаранив автомобиль Skoda.
Об этом сообщил ТСН.ua журналист Алексей Павловский.
В результате аварии Поярков не пострадал, а вот водитель легковушки — в больнице.
По предварительной информации, Skoda двигалась на зеленый свет в сторону улицы Телиги, Toyota – в это время поворачивала на улицу Белицкую. По словам правоохранителей, Поярков не уступил преимущество в движении легковушке.
Водителя, находившегося за рулем Skoda, забрала карета скорой помощи с травмой головы. Сергей Поярков также жалуется на головные боли, поэтому комментировать аварию не захотел.
По словам патрульных водители трезвые, обстоятельства устанавливают следователи.
Напомним, ранее мэр российского города Петрозаводск (Республика Карелия) Владимир Любарский попал под машину. Момент ДТП зафиксировали камеры слежения.
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