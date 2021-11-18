Известный шоумен и блогер Сергей Поярков попал в ДТП

В Киеве его внедорожник Toyota протаранил автомобиль Skoda.

Вечером в среду, 17 ноября, на улице Кирилловской в Подольском районе Киева внедорожник Toyota, за рулем которого находился известный шоумен, блоггер и художник Сергей Поярков, попал в ДТП, протаранив автомобиль Skoda.

Об этом сообщил ТСН.ua журналист Алексей Павловский.

В результате аварии Поярков не пострадал, а вот водитель легковушки — в больнице.

По предварительной информации, Skoda двигалась на зеленый свет в сторону улицы Телиги, Toyota – в это время поворачивала на улицу Белицкую. По словам правоохранителей, Поярков не уступил преимущество в движении легковушке.

Водителя, находившегося за рулем Skoda, забрала карета скорой помощи с травмой головы. Сергей Поярков также жалуется на головные боли, поэтому комментировать аварию не захотел.

По словам патрульных водители трезвые, обстоятельства устанавливают следователи.

Известный шоумен и блоггер Сергей Поярков попал в ДТП

Напомним, ранее мэр российского города Петрозаводск (Республика Карелия) Владимир Любарский попал под машину. Момент ДТП зафиксировали камеры слежения.

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