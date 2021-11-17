Гостиный двор станет современным общественным пространством: проект уже разрабатывают

К реставрации будут привлечены и сами киевляне.
Министерство культуры и информационной политики планирует превратить разрушенный Гостиный двор в Киеве в современное общественное пространство.
Об этом сообщила пресс-служба МКИП в Facebook.
Минкульт отмечает, что это первый случай в Украине, когда историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан.
"Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", — говорится в сообщении.
Предполагается, что к разработке концепции достопримечательности будут привлечены эксперты из разных сфер, в том числе реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность.
"Представители государственной и городской власти соберутся на проектном семинаре "Гостиный двор: Фокус внимания — виденье", чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве", — сообщают в Минкульте.
Сегодня эксперты исследуют Контрактовую площадь, анализируют транспортные и общественные потоки, типовые маршруты. Продолжается также разработка проекта противоаварийных работ здания, поскольку долгое время гостиный двор находился в заброшенном состоянии.
Также планируется опрос среди киевлян и жителей Подола, по результатам которого будет решена судьба Гостинного двора.
Напомним, в Тульчине Винницкой области до конца этого года будет завершена реконструкция площади перед Дворцом Потоцких, являющегося одним из самых известных туристических магнитов региона.
Читайте также:
- Что происходит с мостом Патона в Киеве: стали известны результаты осмотра.
- В изуродованном огнем костеле святого Николая в Киеве снова будет звучать орган.