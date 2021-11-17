Гостиный двор станет современным общественным пространством: проект уже разрабатывают

К реставрации будут привлечены и сами киевляне.

Министерство культуры и информационной политики планирует превратить разрушенный Гостиный двор в Киеве в современное общественное пространство.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП в Facebook.

Минкульт отмечает, что это первый случай в Украине, когда историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан.

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"Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", — говорится в сообщении.

Предполагается, что к разработке концепции достопримечательности будут привлечены эксперты из разных сфер, в том числе реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность.

"Представители государственной и городской власти соберутся на проектном семинаре "Гостиный двор: Фокус внимания — виденье", чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве", — сообщают в Минкульте.

Сегодня эксперты исследуют Контрактовую площадь, анализируют транспортные и общественные потоки, типовые маршруты. Продолжается также разработка проекта противоаварийных работ здания, поскольку долгое время гостиный двор находился в заброшенном состоянии.

Также планируется опрос среди киевлян и жителей Подола, по результатам которого будет решена судьба Гостинного двора.

Напомним, в Тульчине Винницкой области до конца этого года будет завершена реконструкция площади перед Дворцом Потоцких, являющегося одним из самых известных туристических магнитов региона.

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