Підвищення проїзду в столиці у 2,5 раза шокує – голова київського осередку "Слуги народу"

Містянам, де немає метро, доїхати на роботу та з роботи в день вартуватиме 80 грн.

Новина про підвищення проїзду в громадському транспорту Києва у 2,5 раза від 1 січня 2022 року відверто шокує.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала голова київського осередку "Слуги народу" Леся Зарубанна.

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"У КМДА повідомляють - з Нового року одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) в разі придбання разового квитка коштуватиме 20 грн. Чи заслуговують на такі зміни кияни, які не бачать ні запуску нових обіцяних станцій метро, ні якісного та своєчасного ремонту мостів, ні запуску нових та потрібних автобусних маршрутів? Кияни, які годинами через затори і ремонти добираються на роботу та часто вимушені подовгу на зупинках чекати громадський транспорт. Чи готові жителі нашого міста платити за ці "якісно надані" послуги в 2,5 рази більше, ніж зараз? Впевнена, що ні", - написала політикиня.



Зарубанна також ставить питання: "Де людям брати кошти, щоб оплачувати нові тарифи?"

"Виходить, жителю Троєщини, Виноградаря чи інших частин міста, де немає метро, доїхати на роботу та з роботи в день вартуватиме 80 грн. На автобус до метро зранку та від метро ввечері він витрачатиме 40 грн, плюс 40 грн на метро туди та назад", - обурюється голова київського осередку "Слуги народу".



За словами Лесі Зарубанної, спочатку необхідно вирішити транспортні проблеми, з якими зіштовхуються жителі столиці, розробити нові зручні транспортні розв’язки та маршрути, запустити метро по всьому місту, а вже потім підвищувати вартість проїзду.



"Представники "Слуги Народу" в Києві виступають проти підвищення цін на проїзд в Києві. Ми робитимемо все можливе, щоб ціни на проїзд не підвищувались. Наразі шукаємо юридичні механізми, як цього не допустити", - додала політикиня.

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