Секс на Оболоні: у Києві засудили чоловіка і жінку через те, що ті зняли порно на пляжі та опублікували в Мережі

Також чоловік і жінка повинні сплатити по 4 413 грн за проведення експертиз.
У Києві суд засудив до трьох років позбавлення волі пару, яка знімала порнографічні ролики та публікувала їх на сайті для дорослих. Проте їх звільнили від відбування покарання, встановивши один рік іспитового терміну.
Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду Києва.
За даними суду, у 2020 році безробітна пара почала знімати порноролики та публікувати їх на PornHub. Загалом їм вдалось зняти 6 відео для дорослих. На одному із роликів пара зайнялась сексом на пляжі "Африка", що на Оболоні, та опублікувала це в Мережі.
Чоловіку із Києва та його супутниці із Маріуполя інкримінували порушення закону за ч. 3 ст. 301 КК України.
Суд визнав чоловіка та жінку винними та засудив їх до трьох років позбавлення волі. Проте згодом суд звільнив їх від відбування покарання та встановив один рік іспитового терміну. Також чоловік і жінка повинні сплатити по 4 413 грн за проведення експертиз.
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