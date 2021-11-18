Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 18 ноября

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 18 ноября

Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 18 ноября в Киеве зафиксировано 1483 новых случая коронавируса в сутки. Это на 126 случаев меньше, чем 17 ноября (1609 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 242 386 человек ( 829 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 055 человек (47 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 165 593 случая COVID-19 (1069 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 141 665 человек ( 976 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 843 человека (42 за сутки)

Напомним, в правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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