В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе: фото

Событие произошло в Оболонском районе столицы.
В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе.
Событие произошло в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".
ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили полотно.
Работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии". В то же время в ЖЭКе даже не извинились за свое объявление о том, что якобы именно они заменили линолеум.
Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.
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