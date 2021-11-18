В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе: фото

Событие произошло в Оболонском районе столицы.

В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе.

Событие произошло в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".

ЖЭК закрыл обращение и заявил, что именно его работники заменили полотно.

Работники управляющей компании поблагодарили мужчину "за неравнодушие и поддержание подъезда в удовлетворительном состоянии". В то же время в ЖЭКе даже не извинились за свое объявление о том, что якобы именно они заменили линолеум.

Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.

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