В Киеве массово штрафуют машины скорой помощи: какая причина

Для карет скорой помощи введут государственные номерные знаки

В Киеве владельцы частных медицинских клиник пожаловались, что машины скорой помощи регулярно штрафуют за превышение скоростного режима.

В полиции объяснили, что нарушения автоматически фиксируют камеры, а постановления можно обжаловать.

Об этом рассказал первый заместитель департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

По его словам, при превышении скорости у патрульных нет никаких списков исключений, кроме автомобилей со специальной регистрацией и с государственными номерными знаками. Скорые могут отступать от правил дорожного движения, спеша на вызов, при условии включения проблескового маячка.

"Но бывает, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено", — пояснил Белошицкий.

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Он отметил, что подобные заявления поступали к правоохранителям. Постановления отменяются по результатам их рассмотрения. Всего было зафиксировано 49 таких случаев, из них 29 раз в результате обращений, остальные полицейские обнаружили самостоятельно.

"Также мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи", — добавил Белошицкий.

Отметим, что камеры автофиксации регистрируют случаи превышения скорости, видео- и фотофиксацию проездов перекрестков улиц и автострад на красный свет, а также перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта.

ПДД на зимний манер: с сегодняшнего дня в Киеве действует единый скоростной режим – 50 километров в час

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