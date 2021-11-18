У Києві масово штрафують машини швидкої допомоги: яка причина

Для карет швидкої допомоги запровадять державні номерні знаки

У Києві власники приватних медичних клінік поскаржилися, що машини швидкої допомоги регулярно штрафують за перевищення швидкісного режиму.

У поліції пояснили, що порушення автоматично фіксують камери, а ухвали можна оскаржити.

Про це розповів перший заступник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, у разі перевищення швидкості патрульні не мають жодних списків винятків, крім автомобілів зі спеціальною реєстрацією та державними номерними знаками. Швидкі можуть відступати від правил дорожнього руху, поспішаючи на виклик, за умови увімкнення проблискового маячка.

"Але буває, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб ШМД, може звернутися із заявою про оскарження такої постанови і таку ухвалу буде скасовано", – пояснив Білошицький.

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Він зазначив, що такі заяви надходили до правоохоронців. Постанови скасовуються за результатами їх розгляду. Усього було зафіксовано 49 таких випадків, із них 29 разів у результаті звернень, решту поліцейські виявили самостійно.

"Також ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки", – додав Білошицький.

Зазначимо, що наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

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