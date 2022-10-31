ЦНАПи Києва прийматимуть відвідувачів за новими правилами

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Центри надання адміністративних послуг Києва прийматимуть відвідувачів за новими правилами.

Від 1 листопада столичні ЦНАПи скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Від завтра заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Звертаємо увагу, що в разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуги, пов’язані з роботою електронних систем/реєстрів, а саме:

паспортні послуги (крім вклеювання фото в паспорт громадянина України 25, 45 років);

реєстрація майна;

реєстрація бізнесу;

витяги з Державного земельного кадастру;

послуги при народженні дитини;

послуги в будівельній сфері;

єДекларація.

Також читайте У Києві відновили електропостачання для містян та водоканалу, але попередили про аварійні відключення

В разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги.

В разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня усі працівники та відвідувачі переходять до найближчого укриття. В цьому разі роботу відновлюють протягом 10 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Сall-центр працюватиме в посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих ракет. Декілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Були пошкоджені електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Раптові відключення щодня: вимкнення електроенергії стане ще масовішим

Читайте також: