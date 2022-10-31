ЦНАПы Киева будут принимать посетителей по новым правилам

Заявителей будут принимать в электронную очередь, которая будет формироваться в помещениях ЦНАПов. Все, кто имел запись, будут приняты в первую очередь.

Центры предоставления административных услуг Киева будут принимать посетителей по новым правилам.

С 1 ноября столичные ЦНАПы отменяют возможность записи на конкретный час приема.

Об этом говорится на сайте КГГА.

С завтрашнего дня заявителей будут принимать по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях ЦНАПов. Все, кто имел запись, будут приняты в первую очередь.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия света ЦНАПы не предоставляют услуги, связанные с работой электронных систем/реестров, а именно:

паспортные услуги (кроме вклеивания фото в паспорт гражданина Украины 25, 45 лет);

регистрация имущества;

регистрация бизнеса;

выдержки из Государственного земельного кадастра;

услуги при рождении ребенка;

услуги в строительной сфере;

Э-декларация.

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В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня, ЦНАП начинает работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги.

В случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня, все работники и посетители переходят в ближайшее укрытие. В этом случае работу возобновляют в течение 10 минут после отбоя воздушной тревоги.

Сall-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Напомним, сегодня, 31 октября, российские войска произвели очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских ракет. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

Внезапные отключения каждый день: выключение электроэнергии станет еще более массовым

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