Вбив і розчленував свою наречену: до суду передано справу "обухівського різника" (фото)

Жорстоким вбивцею, який на Київщині розчленував тіло жінки та сховав у валізі, виявився учасник токшоу про весілля.

До суду передано справу "обухівського різника", який вбив свою наречену, розчленував її тіло та сховав у валізі.

Жорстоким вбивцею виявився учасник токшоу про весілля.

Про це у Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

У повідомленні йдеться, що 4 червня до поліції надійшла інформація про моторошну знахідку, яка була виявлена місцевим мешканцем в Обухівському районі: валіза з різким трупним запахом, де були частини тіла людини та жіночі речі.

Кримінальна поліція встановила особу загиблої. Зокрема, подруга вбитої повідомила, що її знайома тривалий час не виходила на зв`язок та в гардеробі має подібні сукні.

"Проаналізувавши отримані дані, оперативні співробітники Київщини встановили коло друзів, родичів та співмешканця жінки", - йдеться в повідомленні.

Згодом поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини скоєння вбивства, особу злочинця і його місцеперебування.

"Правоохоронці з`ясували, що наприкінці травня сталося вбивство: жінку було розчленовано і, фактично, по рештках розкидано до сміттєвих баків, частину у валізі було вивезено до водойми, але місцезнаходження іншої частини було невідоме. Сам же злочинець виявився адвокатом. На початку липня було проведено обшук, за результатами якого в морозильнику знайдено язик, жіночу матку, серце і нирку", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

В поліції зазначають, що підозрюваним, а нині підсудним у цьому кримінальному провадженні виявився 37-річний успішний юрист, виходець із Красноярського краю Російської Федерації, який проживав в Ірпені. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

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