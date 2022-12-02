"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ - Зоря

Євстратій Зоря пояснив, що на практиці це значає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно - храми і приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірян - за ким іти.

"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Відповідні дані внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Про це повідомив речник Православної церкви України Євстратій Зоря у Facebook 2 грудня.

Рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра" було ухвалено під час засідання Священного Синоду ще 23 травні 2022 року.

Тоді ж Синод доручив митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - зазначив Євстратій Зоря.

Фото: Facebook/Євстратій Зоря

Речник Православної церкви Українице пояснив, що на практиці це значає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно - храми і приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірян - за ким йти.

Зазначимо, що раніше усі храми комплексу Києво-Печерської лаври контролювалися УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, за результатами опитування КМІС, в Україні за час війни збільшилась кількість прихильників ПЦУ та атеїстів.

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