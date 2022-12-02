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Прогноз невтішний: під Києвом другу добу немає світла, аварійні відключення триватимуть

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Прогноз невтішний: під Києвом другу добу немає світла, аварійні відключення триватимуть

Фото: Getty Images

Аварійні відключення можуть тривати щонайменше до понеділка.

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському та інших населених пунктах Київської області у багатьох споживачів другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. У ДТЕК кажуть, що вони можуть затягнутися на вихідні. І лише від понеділка, 5 грудня, ймовірно, запровадять планові відключення за графіками.

Це за умови, якщо не буде нових російських обстрілів, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

"Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах", - сказав він.

За словами Федорука, наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередачі буде відключена неможливо.

Усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані на КП "Теплокомунсервіс", ОСББ, "Пункти незламності", зокрема, в школи, та на підтримку інших об’єктів, додав мер.

Нагадаємо, на Київщині відкрилися вже понад 250 "Пунктів Незламності", де можна зігрітися, підключитися до інтернету, попрацювати та випити гарячого чаю під час тривалих відключень світла. ТСН.ua перевірив їхню роботу в Бучі.

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