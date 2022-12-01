Прославляли "матушку-Русь": у Києві повідомлено про підозру священнику Києво-Печерської лаври (фото)

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

У Києві повідомлено про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір".

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

"За результатом проведеної судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи, поширені у храмі тези з релігійної пісні містять виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушки-Русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", – заявив керівник СБУ.

Що сталося

12 листопада священник Православної церкви України Михайло Омелян у Facebook виклав відео богослужіння у Києво-Печерській лаврі, на якому нібито прославляли Росію. Омелян пояснив, що отримав відео від випускника КПБА, який з друзями зайшов до храму Усіх святих печерських у Лаврі.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять повз, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?", - написав священник.

На опублікованих священником ПЦУ кадрах чути, як церковний хор співає пісню, у якій згадується і про Росію, і про "матушку-Русь". "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь", - співає хор.

Нагадаємо, за результатами опитування КМІС, в Україні за час війни збільшилась кількість прихильників ПЦУ та атеїстів.

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