У Гостомелі вкрали графіті Бенксі разом із шматком стіни (фото)

Вандалів затримали на місці.
У Гостомелі під Києвом 2 грудня вандали вкрали графіті британського художника Бенксі - жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Невідомі зрізали його разом із шматком стіни будинку.
Фото опублікував очевидець інциденту Сергій Жук на своїй сторінці в Facebоok.
"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy", - написав він.
Чоловік зазначив, що на місце події одразу приїхали поліцейські та затримали вандалів. За його словами, крадіїї - "молоді забезпечені люди".
Нагадаємо, Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.
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