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У Гостомелі вкрали графіті Бенксі разом із шматком стіни (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Гостомелі вкрали графіті Бенксі разом із шматком стіни (фото)

Фото: Сергій Жук

Вандалів затримали на місці.

У Гостомелі під Києвом 2 грудня вандали вкрали графіті британського художника Бенксі - жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Невідомі зрізали його разом із шматком стіни будинку.

Фото опублікував очевидець інциденту Сергій Жук на своїй сторінці в Facebоok.

"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy", - написав він.

Чоловік зазначив, що на місце події одразу приїхали поліцейські та затримали вандалів. За його словами, крадіїї - "молоді забезпечені люди".

Нагадаємо, Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.

© theartnewspaper.com
Фото: theartnewspaper.com
Фото: Сергій Жук / ©
Фото: Сергій Жук

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Дата публікації
Перегляди
459
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