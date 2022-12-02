Приревнував до дружини: під Києвом 30-річний чоловік зарізав односельчанина (подробиці, відео)

Під Києвом 30-річний чоловік зарізав односельчанина через ревнощі до дружини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

У поліцї розповіли, що днями до них звернувся 43-річний місцевий житель, який повідомив про виявлення мертвого товариша.

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На місце події негайно прибули співробітники Обухівського управління поліції Київщини.

Під час огляду було встановлено, що на тілі загиблого наявні три колото-різані рани.

"Оперативники встановили особу причетного до вбивства. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на фоні ревнощів до своєї дружини, завдав удари ножем односельчанину. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили про підозру фігурантові.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ревнивцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Смертельні ножові поранення: Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику у Василькові Днями до поліції звернувся 43-річний місцевий житель, який повідомив про виявлення мертвого товариша. На місце події негайно прибули співробітники Обухівського управління поліції Київщини. Під час огляду було встановлено, що на тілі наявні три колото-різані рани. Поліцейські провели комплекс слідчих та оперативно-розшукових дій для з’ясування обставин. Згодом оперативники встановили особу причетного до вбивства. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на фоні ревнощів до своєї дружини, наніс удари ножем односельчанину. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався у скоєнні злочину. Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, та за фактом вчинення умисного вбивства [ч.1 ст. 115 ККУ], повідомили про підозру фігурантові. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У подальшому зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини УНІАН Українська правда Цензор.НЕТ Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 2 грудня 2022 р.

Нагадаємо, на Дарницькому кладовищі у Києві сталося жорстоке вбивство. Зловмисник забив невідомого чоловіка могильним хрестом. Винуватця засуджено до 10,5 років позбавлення волі.

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