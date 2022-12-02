Приревнував до дружини: під Києвом 30-річний чоловік зарізав односельчанина (подробиці, відео)

Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався у скоєнні злочину.
Під Києвом 30-річний чоловік зарізав односельчанина через ревнощі до дружини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
У поліцї розповіли, що днями до них звернувся 43-річний місцевий житель, який повідомив про виявлення мертвого товариша.
На місце події негайно прибули співробітники Обухівського управління поліції Київщини.
Під час огляду було встановлено, що на тілі загиблого наявні три колото-різані рани.
"Оперативники встановили особу причетного до вбивства. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на фоні ревнощів до своєї дружини, завдав удари ножем односельчанину. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі повідомили про підозру фігурантові.
Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ревнивцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
Смертельні ножові поранення: Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику у Василькові Днями до поліції звернувся 43-річний місцевий житель, який повідомив про виявлення мертвого товариша. На місце події негайно прибули співробітники Обухівського управління поліції Київщини. Під час огляду було встановлено, що на тілі наявні три колото-різані рани. Поліцейські провели комплекс слідчих та оперативно-розшукових дій для з’ясування обставин. Згодом оперативники встановили особу причетного до вбивства. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який на фоні ревнощів до своєї дружини, наніс удари ножем односельчанину. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався у скоєнні злочину. Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, та за фактом вчинення умисного вбивства [ч.1 ст. 115 ККУ], повідомили про підозру фігурантові. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У подальшому зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини УНІАН Українська правда Цензор.НЕТОпубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 2 грудня 2022 р.
Нагадаємо, на Дарницькому кладовищі у Києві сталося жорстоке вбивство. Зловмисник забив невідомого чоловіка могильним хрестом. Винуватця засуджено до 10,5 років позбавлення волі.
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