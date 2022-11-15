СБУ відкрила провадження через скандальні співи у Києво-Печерській лаврі про "матушку-Русь"

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, тоді учасники богослужіння виконували пісню, яка прославляла Росію – "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, прославлення її учасників.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що інцидент не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ.

Скандал у Києво-Печерській лаврі зі співами про "рускій мір"

У неділю, 13 листопада, соцмережами розлетілося відео – де видно, як у храмі Всіх святих печерських на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.

Згодом стало відомо, що відео – не монтаж і не фейк.

Намісник Лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло пояснив, що жінки співали після служби, яку вів отець Захарія. Митрополит додав, що тепер священника відсторонено від літургій та звершення молебнів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію.

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