Обіцяють покарати священника: у Києво-Печерській лаврі відреагували на скандал через співи про "матушку-Русь"

У Лаврі виправдовуються, що молебень служить один священник, а співають люди, які приходять на богослужіння.

У неділю, 13 листопада, соцмережами розлетілось відео, оприлюднене священником ПЦУ Михайлом Омеляном.

На відео видно, як у храмі Всіх святих печерських на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, жінки виконували пісню, яка прославляла Росію. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь", - співав зведений хор.

Відео зняв аспірант Київської православної богословської академії Віталій Шпак 12 листопада, коли проводив екскурсію Лаврою для друзів.

У той час, коли Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок. У Києво-Печерській лаврі не забувають своїх московських господарів... 12 листопада 2022 р. водночас із повітряною тривогою. Опубліковано Віталієм Шпаком Субота, 12 листопада 2022 р.

Священника Захарія відсторонено

Як з'ясувалося, відео — не монтаж і не фейк.

У Києво-Печерській лаврі відреагували на скандал через співи про "матушку-Русь".

Намісник Лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло пояснив, що жінки співали після служби, яку вів отець Захарія.

Митрополит додав, що тепер священника відстороено від літургій та звершення молебнів.

Водночас намісник Лаври наголосив, що інформація про те, що у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію - це наклеп.

"Виклали в інтернет, що ми в Лаврі ніби-то молимося за Росію. Це є факт неправдивий. Тому, що за літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля блаженнішого митрополита Онуфрія", — каже намісник Лаври.

Співають люди, які приходять на богослужіння...

Архимандрит УПЦ Полікарп (Ліненко), який є керівником митрополичого хору пояснив, що молебень служить один священник, а співають люди, які приходять на богослужіння.

У Києво-Печерській лаврі додали, що найближчим часом збереться Духовний собор Лаври, який цю ситуацію розбере, і вирішить, кому яку дати покуту та кому яке покарання.

СБУ та поліція вивчає усі деталі інциденту. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у свою чергу зазначив, що від результатів розслідування залежатимуть наслідки та подальші дії Міністерства.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування КМІС, в Україні за час війни збільшилась кількість прихильників ПЦУ та атеїстів.

Києво-Печерська Лавра оскандалилася прославлянням Росії

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