СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі: що відомо (фото)

Після скандалу в Києво-Печерській лаврі правоохоронці прийшли туди з обшуками.

Служба безпеки України від ранку 22 листопада проводить контррозвідувальні безпекові заходи в Києво-Печерській лаврі спільно з Національною поліцією та Національною гвардією.

Відповідні фото з місця події опублікували на сторінці СБУ.

Правоохоронці проводять заходи для недопущення використання лаври як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів російських спецслужб.

Триває перевірка даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

За участі представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. А також перевіряють осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Скандал у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, в одному з храмів Києво-Печерської лаври прозвучала пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію, обурило Мережу.

Спочатку в УПЦ МП заявляли, що відео - фейк, а звук наклали штучно. Проте згодом стало відомо, що відео – не монтаж. Намісник Лаври, митрополит Павло був вимушений підтвердити, що відео дійсно достовірне, але пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Митрополит додав, що тепер цього священника відсторонено від літургій та звершення молебнів.

На скандал відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що у зв'язку з інцидентом у лаврі була заведена кримінальна справа.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Києво-Печерська Лавра оскандалилася прославлянням Росії

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