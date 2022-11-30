Чи не вимикатимуть світлофори на прохання киян: що про це кажуть у КМВА

Влада та правоохоронні органи Києва визначили 58 проблемних перехресть, на яких під час знеструмлення світлофорів працюватимуть патрульні.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, попри прохання жителів столиці, світлофори будуть вимикатися під час відключення світла.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ефірі телемарафону.

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"Хочу відверто сказати, що світлофори все одно будуть вимикати, тому що облаштовані на одній лінії із тими мікрорайонами, які підпадають під відключення. Ми разом із патрульною поліцією м. Києва визначили 58 проблемних перехресть. Там світлофори будуть вимикатися, але не одночасно. Частина з них буде вимикатися. Це приблизно 1/5 чи 1/10. Також на місця під час відключеня буде виїжджати наряд патрульної поліції, які будуть здійснювати регулювання у ручному режимі", - сказав посадовець.

Окрім цього, Попко прокоментував інформацію, що нібито через вимкнені світлофи у Києві зросла кількість аварій. За його словами, на збільшення ДТП вплинули також несприятливі погодні умови та відсутність вуличного освітлення.

"Дійсно, кількість аварій за цей час зросла, але це не завжди пов'язано через вимкнені світлофори. Ми бачимо, що зменшилося вуличнне освітлення, за останні два дні погіршился погодні умови, тому я закликаю усіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР", - пояснив він.

Відключення світла у Києві: останні новини

У Києві знову запроваджують екстрені відключення світла через дефіцит потужності. "ДТЕК" обіцяє, як тільки вдасться збалансувати ситуацію з електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко припустив, що ситуація зі світлом стабілізується найближчим часом. Після цього Київ перейде на плановий графік відключень.

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