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У Києві прихильник радянської символіки "замінував" Офіс президента (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Києві прихильник радянської символіки "замінував" Офіс президента (фото)

Фото: Поліція Києва / Facebook

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Печерському районі Києва затримали 51-річного чоловіка, які зателефонував на лінію "102" та повідомив про замінування Офісу президента. У нього вдома під час обшуку виявили радянську символіку.

Про це 30 листопада повідомили в поліції Києва.

За неправдиве повідомлення про замінування чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Його затримали та повідомили йому про підозру.

Скеровано клопотання до суду щодо обрання киянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook
© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві при Лук'янівському СІЗО відкрили "Пункт незламності".  Користувачі мережі одразу вибухнули жартівливими коментарями про його місце розташування, а також про те, що генератор стоїть просто посеред кімнати.

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Дата публікації
Перегляди
173
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