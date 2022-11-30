Як киянам передати показання лічильників води й тепла та оплатити послуги, якщо зникло світло

Розповідаємо про всі можливі способи передачі показань вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників) за відсутності електропостачання у матеріалі ТСН.ua

Про це повідомляє Центр комунального сервісу.

Як передавати показники, коли світло зникло, але працює мобільний зв’язок та інтернет

• через особистий кабінет на сайті,

• за номером безкоштовної телефонної лінії для передачі показань лічильників із мобільного – 0 800 404 407,

• додатковими стаціонарними телефонними номерами сервісних центрів: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044)354-81-28; (044)354-86-41, (044)354-81-15; (044)354-86-21; (044)354-86-24; (044)354-86-29; (044)354-86-06,

• телефоном Call-центру: (044) 247-40-40.

Як передавати показники лічильників, якщо зникло світло, мобільний інтернет, зв'язок

Показання вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників) та письмові звернення можна залишати в скриньках, розташованих на вході до сервісних центрів “Центру комунального сервісу” (зовні).

Достатньо лише на аркуші паперу зазначити ПІБ, адресу (або особовий рахунок), контактний номер телефону, попередні та поточні показання лічильника та опустити аркуш до скриньки.

Скриньки можна знайти за адресами:

просп. Науки, 11 (Голосіївський р-н);

вул. Заслонова, 22 (Дарницький р-н);

вул. А. Ахматової, 2А (Дарницький р-н);

вул. Радунська, 18 (Деснянський р-н);

вул. Миропільська, 13А (Дніпровський р-н);

просп. В. Івасюка, 57 (Оболонський р-н);

вул. Ф. Максименка, 16 (Оболонський р-н);

Кловський узвіз, 24 (Печерський р-н);

просп. Гонгадзе, 20Е (Подільський р-н);

бульвар Вернадського, 63А (Святошинський р-н);

вул. Я. Коласа, 15Б (Святошинський р-н);

вул. Донця, 21Б (Солом’янський р-н);

вул. Довженка, 10 (Шевченківський р-н);

вул. Естонська, 5 (Шевченківський р-н).

Як оплатити за спожиті послуги, якщо світло вимкнули, але працює інтернет

• через особистий кабінет на сайті;

• зісканувавши QR-код на рахунку-повідомленні (перейти за посиланням, натиснути «Сплатити», обрати картку киянина та ввести номер телефону або електронну пошту.

Розрахуватися без комісії можна за всі послуги разом і за будь-яку окремо.

Як оплатити за послуги, коли зникло світло та не працює інтернет

• знайти будь-яке відділення банку, що працює, або платіжні сервіси (термінали),

• сплатити через поштові відділення.

Одне й те саме звернення “Центр комунального сервісу” просить не дублювати через всі доступні дистанційні канали зв’язку.

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