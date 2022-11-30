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На Київщині 14-річна дитина доторкнулася до трансформатора та загинула від ураження струмом

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині 14-річна дитина доторкнулася до трансформатора та загинула від ураження струмом

Фото: Андрій Нєбитов

Хлопець загинув від ураження струмом.

У селі Нові Петрівці на Київщині 14-річний хлопець загинув від ураження струмом. Дитина доторкнулася до трансформатора.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Медики 40 хвилин намагалися врятувати хлопця, однак реанімаційні дії не дали результату.

"Юнак разом із батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся хлопець. 40 хвилин реанімаційних дій медиками не дали позитивного результату, неповнолітній загинув", - розповів Нєбитов.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в українській системі наразі становить до 30%. У зв'язку з цим споживачам у кількох областях дають електроенергію лише по 5-6 годин на добу. У ДТЕК розповіли, коли буде змога перейти до планових відключень за графіками.

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