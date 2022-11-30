Будут ли оставлять светофоры включенными по просьбе киевлян: что говорят в КМВА

Власти и правоохранительные органы Киева определили 58 проблемных перекрестков, на которых во время обесточивания светофоров будут работать патрульные.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что, несмотря на просьбы жителей столицы, светофоры будут выключаться при отключении света.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в эфире телемарафона.

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"Хочу откровенно сказать, что светофоры все равно будут выключать, потому что обустроены на одной линии с микрорайонами, которые подпадают под отключение. Мы вместе с патрульной полицией г. Киева определили 58 проблемных перекрестков. Там светофоры будут выключаться, но не одновременно. Часть из них будет выключаться. Это примерно 1/5 или 1/10. Также на места во время отключения будет выезжать наряд патрульной полиции, которая будет осуществлять регулирование в ручном режиме", — сказал чиновник.

Кроме этого, Попко прокомментировал информацию, что якобы из-за выключенных светофов в Киеве возросло количество аварий. По его словам, на увеличение ДТП отразились также неблагоприятные погодные условия и отсутствие уличного освещения.

"Действительно, количество аварий за это время возросло, но это не всегда связано из-за выключенных светофоров. Мы видим, что уменьшилось уличное освещение, за последние два дня ухудшились погодные условия, поэтому я призываю всех участников дорожного движения соблюдать ПДД", — пояснил он.

Отключение света в Киеве: последние новости

В Киеве снова вводят экстренные отключения света из — за дефицита мощности. "ДТЭК" обещает, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключению по графику.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко предположил, что ситуация со светом стабилизируется в ближайшее время. После этого Киев перейдет на плановый график отключений.

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