У Києві знову запроваджують екстрені відключення світла через дефіцит потужності

Енергетики наголошують, що інформація може змінюватись по декілька разів на добу

У "ДТЕК" попереджають, що 30 листопада у Києві не діятимуть графіки, оскільки через дефіцит електроенергії запроваджують екстрені відключення світла.

Про це йдеться на офіційному телеграм-каналі "ДТЕК".

"30 листопада в Києві знову застосовуються екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки не діють. Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але, відповідно до ситуації в енергосистемі, інформація може змінюватись по декілька разів на добу", - сказано у повідомленні.

Оперативно про зміни у типах відключень ви можете дізнатись на сайті ДТЕК Київські електромережі та в чат-боті.

Яка ситуація зі світлом у столиці

23 листопада армія РФ здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. В ДТЕК розповіли, як тільки вдасться збалансувати ситуацію із електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.

Так, стабілізаційні графіки відключення світла в Києві 29 листопада потрималися трохи більше години, і в столиці були знову запроваджені екстрені відключення.

Зауважимо, у "ДТЕК Мережі", що працює у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині та Донеччині, повідомили, що вмикатимуть споживачам світло на 5-6 годин на добу.

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