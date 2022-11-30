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Енергетики працюють цілодобово: коли в Києві стабілізується ситуація зі світлом

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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375
Час на прочитання
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Енергетики працюють цілодобово: коли в Києві стабілізується ситуація зі світлом

Фото: Associated Press

Наразі споживання електроенергії намагають рівномірно розподілити по всіх районах столиці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів про терміни відновлення електропостачання в столиці і тривалість відключення світла.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я не хочу вводити в оману мешканців Києва. Зараз прогнозувати і давати якісь обіцянки я не можу. Всі енергетики, всі комунальні служби працюють цілодобово. Ми сподіваємося, що найближчим часом все буде відновлено і перейдемо на плановий графік відключень, як це було до останнього ракетного удару", – заявив очільник адміністрації.

За його словами, збільшення тривалості відключення світла до 5-6 годин стосується не лише Києва, але й всієї України.

"Укренерго" нам дало певні ліміти споживання електроенергії на день. Ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб споживання було більш-менш рівномірним по всіх районах столиці і щоб не створювати соціальну напругу", – підсумував Попко.

Нагалаємо, що у Києві знову запроваджують екстрені відключення світла через дефіцит потужності. "ДТЕК" обіцяє, як тільки вдасться збалансувати ситуацію з електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.

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Дата публікації
Перегляди
375
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