Енергетики працюють цілодобово: коли в Києві стабілізується ситуація зі світлом

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів про терміни відновлення електропостачання в столиці і тривалість відключення світла.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Я не хочу вводити в оману мешканців Києва. Зараз прогнозувати і давати якісь обіцянки я не можу. Всі енергетики, всі комунальні служби працюють цілодобово. Ми сподіваємося, що найближчим часом все буде відновлено і перейдемо на плановий графік відключень, як це було до останнього ракетного удару", – заявив очільник адміністрації.

За його словами, збільшення тривалості відключення світла до 5-6 годин стосується не лише Києва, але й всієї України.

"Укренерго" нам дало певні ліміти споживання електроенергії на день. Ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб споживання було більш-менш рівномірним по всіх районах столиці і щоб не створювати соціальну напругу", – підсумував Попко.