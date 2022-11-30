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Де у Києві буде зв'язок, якщо під час блекауту не працюватимуть мобільні вишки: пояснення

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Де у Києві буде зв'язок, якщо під час блекауту не працюватимуть мобільні вишки: пояснення

Фото: pixabay.com

У місті встановлюють "Старлінки" та бездротовий Інтернет у "Пунктах незламності".

У Києві готуються до блекауту та працюють над тим, щоб забезпечити зв'язок. Киянам рекомендують мати радіо та обіцяють, що у "Пунктах незламності" буде Інтернет. 

Про це в етері телемарафону сказав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

"У нас основний канал зв'язку - це мобільні оператори. Керівництво міста разом із операторами мобільного зв'язку розробляє алгоритм роботи на випадок блекауту. Ми намагаємось якомога більше станцій мобільного зв'язку забезпечити генераторами. Це ті вишки, від яких залежить не лише зв'язок у Києві, а й по Україні. Ми плануємо поставити "Старлінки" у районних адміністраціях та лікарнях. Також існує міська мережа оптоволоконних ліній, частина з яких навіть під час блекауту працюватиме у половині "Пунктів незламності". Там буде wi-fi. Не треба забувати про радіо та мати передавачі", - сказав Попко. 

Ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України

Росія від 10 жовтня завдає масовані ракетні удари по території нашої держави. Окупанти хочуть напередодні морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити владу капітулювати та погодитись на умови Кремля. 

Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура. Окупанти не приховують, що хочуть зробити усе, щоб життя українців стало нестерпним та створити у нашій державі хаос. 

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Дата публікації
Перегляди
461
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