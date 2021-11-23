Через мітинг антивакцинаторів у центрі Києві перекриють рух транспорту

Вулиці перекриють від 10:30 до 17:00.
У зв'язку з проведенням масового заходу завтра, 24 листопада, обмежать рух на центральних вулицях Києва.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
Від з 10:30 до 17:00 перекриють такі вулиці:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.
У групах в Telegram-каналі з'явилися заклики вийти завтра, 24 листопада, на 10 годину під будівлю Верховної Ради на акцію протесту проти вакцинації. Один з провідників Добровольчого Руху ОУН заявляє, що мітинг відбудеться проти "так званої вакцинації" і "медичного примусу щеплюватися".
Зазначимо, 3 листопада під Верховною Радою антивакцинатори зібрали мітинг і перекрили низку вулиць Києва. Мітингарі називають себе рухом за права людини. Противники вакцинації приїхали з усієї України.
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