Швидка допомога Фото ілюстративне

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У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки поранено 15-річного хлопця. Підліток дістав поранення лівої кисті, його госпіталізували.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, постраждалого доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

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Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Росія готує новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу. Найближчої ночі країна може опинитися під масованим комбінованим ударом РФ.

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