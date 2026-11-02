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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині під час російської атаки поранено 15-річного хлопця — деталі наслідків обстрілу

15-річний хлопець отримав поранення лівої кисті. Його доставили до медичного закладу, де надають необхідну медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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На Київщині під час російської атаки поранено 15-річного хлопця — деталі наслідків обстрілу

Швидка допомога Фото ілюстративне

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки поранено 15-річного хлопця. Підліток дістав поранення лівої кисті, його госпіталізували.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, постраждалого доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Росія готує новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу. Найближчої ночі країна може опинитися під масованим комбінованим ударом РФ.

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