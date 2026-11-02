Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: Півненко показав військових з будинку

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Командувач Нацгвардії, генерал Олександр Півненко на відео показав військових у будинку у Петропавлівській Борщагівці і запевнив, що ніяких протиправних дій до них не застосовувались.

На самому відео чоловіки це підтвердили.

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Він також заявив, що, крім тих 4 чоловіків, яких забрала «швидка», у приміщенні є 18 військовослужбовців, з якими, за його словами, все було гаразд.

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Він запевнив, що ці військові необов’язково стануть штурмовиками, адже Нацгвардії треба багато інших спеціалістів, особливо пілотів дронів.

«Наші військовослужбовці проходять оформлення потім будуть направлені на БЗВП. Потім на злагодження. І вже потім за рішенням командира вони будуть всі розподілені по підрозділам. Не факт, що вони будуть розподілені в штурмовики, бо насправді дуже не вистачає різного типу спеціалістів. в нас в НГУ вже відпала така проблема як штурмовики, нам більше потрібні дронщики», — заявив Півненко.

Згодом місцеві пабліки пошири відео, як людей виводять з цього будинку до автобусу.

Півненко до цього пояснив, що локація тепер відома ворогові і по ній можуть прилетіти ворожі ракети чи дрони, тому військових треба звідти забрати для їхньої ж безпеки.

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Раніше генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.

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