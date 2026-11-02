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- Київ
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Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: Півненко показав військових з будинку
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко показав відео зсередини розсекреченого будинку в Петропавлівській Борщагівці та запевнив, що до військовослужбовців не застосовували жодних протиправних дій.
Командувач Нацгвардії, генерал Олександр Півненко на відео показав військових у будинку у Петропавлівській Борщагівці і запевнив, що ніяких протиправних дій до них не застосовувались.
На самому відео чоловіки це підтвердили.
Він також заявив, що, крім тих 4 чоловіків, яких забрала «швидка», у приміщенні є 18 військовослужбовців, з якими, за його словами, все було гаразд.
Він запевнив, що ці військові необов’язково стануть штурмовиками, адже Нацгвардії треба багато інших спеціалістів, особливо пілотів дронів.
«Наші військовослужбовці проходять оформлення потім будуть направлені на БЗВП. Потім на злагодження. І вже потім за рішенням командира вони будуть всі розподілені по підрозділам. Не факт, що вони будуть розподілені в штурмовики, бо насправді дуже не вистачає різного типу спеціалістів. в нас в НГУ вже відпала така проблема як штурмовики, нам більше потрібні дронщики», — заявив Півненко.
Згодом місцеві пабліки пошири відео, як людей виводять з цього будинку до автобусу.
Півненко до цього пояснив, що локація тепер відома ворогові і по ній можуть прилетіти ворожі ракети чи дрони, тому військових треба звідти забрати для їхньої ж безпеки.
Раніше генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.