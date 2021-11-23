Из-за митинга антивакцинаторов в центре Киева перекроют движение транспорта

Улицы перекроют с 10:30 до 17:00.
В связи с проведением массового мероприятия завтра, 24 ноября, ограничат движение на центральных улицах Киева.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
С 10:30 до 17:00 перекроют следующие улицы:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", — говорится в сообщении патрульной полиции.
В группах в Telegram-канале появились призывы выйти завтра, 24 ноября, в 10 часов под здание Верховной Рады на акцию протеста против вакцинации. Один из проводников Добровольческого Движения ОУН заявляет, что митинг состоится против "так называемой вакцинации" и "медицинского принуждения прививаться".
Отметим, 3 ноября под Верховной Радой антивакцинаторы собрали митинг и перекрыли ряд улиц Киева. Митингующие называют себя движением за права человека. Противники вакцинации приехали со всей Украины.
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